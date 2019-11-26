Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ рекомендовала мэру Николаева отдать «депутатские комнаты» на первом этаже мэрии департаменту админуслуг

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ рекомендовали выделить правое крыло на первом этаже Николаевской мэрии под размещение там сотрудников департамента по предоставлению административных услуг.

Об этом речь шла во вторник, 26 ноября, в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на комиссию с письмом по данному вопросу обратился директор департамента Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев. Председатель комиссии Алексей Лепишев отметил, что этот вопрос уже обсуждался на комиссии, и было рекомендовано, чтобы департаменту предоставили 163 кабинет в здании мэрии, а также рассмотрели вопрос переселения департамента на второй этаж мэрии или переселении в левое крыло здания на первый этаж.

Дмитрий Лазарев отметил, что было бы логично, если бы правое крыло первого этажа мэрии соединили бы с ДПАУ, а именно так называемые депутатские комнаты. Члены комиссии были не против такого предложения, однако отметили, что на своем месте нужно оставить квартирный отдел и канцелярию.

В итоге, члены комиссии согласовали рекомендацию к мэру Александру Сенкевичу об освобождении депутатских комнат и 163 кабинета под размещение в них сотрудников ДПАУ.