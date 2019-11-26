Комиссия горсовета по вопросам ЖКХ рекомендовала мэру Николаева отдать «депутатские комнаты» на первом этаже мэрии департаменту админуслуг

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ рекомендовали выделить правое крыло на первом этаже Николаевской мэрии под размещение там сотрудников департамента по предоставлению административных услуг.
Об этом речь шла во вторник, 26 ноября, в ходе заседания комиссии по вопросам ЖКХ, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, на комиссию с письмом по данному вопросу обратился директор департамента Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев. Председатель комиссии Алексей Лепишев отметил, что этот вопрос уже обсуждался на комиссии, и было рекомендовано, чтобы департаменту предоставили 163 кабинет в здании мэрии, а также рассмотрели вопрос переселения департамента на второй этаж мэрии или переселении в левое крыло здания на первый этаж.
Дмитрий Лазарев отметил, что было бы логично, если бы правое крыло первого этажа мэрии соединили бы с ДПАУ, а именно так называемые депутатские комнаты. Члены комиссии были не против такого предложения, однако отметили, что на своем месте нужно оставить квартирный отдел и канцелярию.
В итоге, члены комиссии согласовали рекомендацию к мэру Александру Сенкевичу об освобождении депутатских комнат и 163 кабинета под размещение в них сотрудников ДПАУ.
Напомним, как в июле 2018 года николаевцы около семи часов провели в очереди за справкой в Центре предоставления административных услуг. Позже, в августе 2018 года в Николаеве в районных центрах предоставления административных услуг люди вынуждены были стоять в очередях, чтобы решить свои вопросы.
В итоге, директор департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев представил проект структуры органов городской власти Николаева. Также же он обращался к депутатам Николаевского городского совета и предложил увеличить штат, площадь и финансирование ЦПАУ для того, чтоб уменьшить очереди.
При этом, члены депутатской комиссии по вопросам транспорта решили отложить вопрос увеличения штатной численности Центра предоставления админуслуг в Николаеве, так как премьер-министр Алексей Гончарук поручил за месяц перевести все госорганы на электронный документооборот.