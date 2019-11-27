В Николаеве откроется современный развлекательный комплекс для всей семьи – «HAPPY LAND - world for family»!

Уже на этих выходных, 30 ноября и 1 декабря, по адресу проспект Центральный, 259 (ТЦ «Южный Буг) в Николаеве состоится торжественное открытие уникального развлекательного комплекса для всей семьи – «HAPPY LAND - world for family» – 4 тысячи м2 развлечений для вас и ваших малышей.

В нашем городе уже есть два детских центра «HAPPY LAND» (в ТРЦ «City Center» и ТЦ «DEPO’t» – авт.), но новый центр не будет иметь аналогов, так как с его внушительными масштабами никто не сможет сравниться.

Организаторы мероприятия обещают мега-вечеринку с множеством различных аниматоров. Будут задействованы такие персонажи, как: Куклы LOL, My Little Pony, Трансформеры, Бэтмен, Дэдпул, Монстры на каникулах, Черепашки Ниндзя, Красавица и Чудовище, Миньоны и многие другие герои современных мультфильмов. Два дня – две развлекательные программы.

Аниматоры начнут свою работу в момент открытия, т.е. с 10:00, и будут работать до 19:00. С ними можно будет сделать бесплатные фото и видео. А грандиозное шоу начнется в 12:00, в субботу и воскресенье.

На территории комплекса расположены: просторное кафе, новые современные аттракционы, большая батутная зона, ниндзя-арена, скалодром, «Вулкан», детская песочница, лего-комната и зона для маленьких деток, с которыми будут работать бэйбиситтеры. Все зоны мягкие, яркие и абсолютно безопасные. Также скоро откроется «Лазертаг», в которой можно будет сразиться команда на команду.

Практически все развлечения уже включены в стоимость входного билета. Отдельно нужно будет оплачивать только виртуальную реальность и «Лазертаг». Цена в будние дни составляет 179 гривен, а по выходным – 229 гривен. Взрослым, именинникам и деткам до 1-го годика – 1 гривна.

В эту цену также будут включены различные развлекательные мероприятия с аниматорами, мастер-классы для деток, конкурсы и т.д.

График работы нового заведения:

Понедельник – Четверг: 10:00-21:00

Пятница – Воскресенье: 10:00-22:00

Следить за новостями можно на страницах комплекса в соцсетях: Instagram и Facebook.