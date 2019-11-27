Департамент ЖКХ Николаева планирует потратить на завершение строительства дренажного коллектора в Терновке еще ₴10 миллионов

Состояние дороги в Терновке, после прокладки дренажного коллектора (архивное фото) Во вторник, 26 ноября, департамент ЖКХ Николаевского городского совета после корректировки проекта объявил тендер на закупку услуги по ликвидации последствий подтопления жилого массива микрорайона Терновка - строительство дренажного коллектора.

Об этом свидетельствуют данные публичных закупок Prozorro.

Предварительная стоимость работ - 10 миллионов 44 тысячи 128 гривен. Аукцион назначен на 19 декабря. Предоставить работы подрядчик должен будет до 1 декабря 2020 года.

Стоит отметить, что это не первый тендер на предоставление данной услуги. Так, летом 2017 года ДЖК объявил торги, стоимостью в 12 миллионов 654 тысячи 375 гривен. Было три участника: «Житлопромбуд-8» с предложением в 12 миллионов 648 тысяч 318 гривен, ООО «ААА+» - 12 миллионов 654 тысячи 370 гривен и ООО производственно-коммерческая фирма «Газводмонтаж» - 12 миллионов 521 тысячу 964 гривны. Последнее предложение было более выгодное по стоимости, поэтому 22 сентября 2017 года ДЖКХ заключил договор с фирмой «Газводмонтаж».

7 ноября 2017 года стоимость работ уменьшили на 1 миллион 311 тысяч 710 гривен, к тому же выплата средств подрядчику была запланирована только на 2017 год - 6 миллионов 95 тысяч 549 гривен, а на 2018 год стоял прочерк, хотя в изначальном договоре сумма была распределена равномерно на два года. В итоге, подрядчику по этому договору заплатили лишь 3 миллиона 546 тысяч 606 гривен. В конце 2018 года договор разорвали из-за окончания срока действия договора.

При этом 13 декабря 2018 года в системе Prozorro появился отчет о заключенном договоре с фирмой «Газводмонтаж» по этим же работам на сумму 8 миллионов 219 тысяч 454 гривны.

«Из-за отсутствия технической возможности исправления технической ошибки относительно обнародования в системе Prozorro информации о расторжении договора № 1416 от 22.09.2017, департамент ЖКХ публикует информацию о заключении дополнительного соглашения на уменьшение суммы договора № 1416 от 22.09.2017 в виде отчета о заключенном договоре», - говорится в объяснении к опубликованному отчету.

Стоить отметить, что в договор были внесены изменения, которые касаются уменьшения суммы договора на 2 миллиона 990 тысяч 799 гривен. При этом, согласно данным поисково-аналитической системы 007 департамент ЖКХ за работы подрядчика заплатил лишь 754 тысячи 98 гривен.

Напомним, в начале июля 2015 года администрация Центрального района Николаева отрапортовала, что начала работы по восстановлению дорожного покрытия на улице Песчаная. После этого местные жители Терновки пожаловались на чиновников, отрапортовавших о ремонте, но так и не заасфальтировавших дорогу.

В 2017 году местные жители микрорайона Терновка в Николаеве возмутились состоянием улицы Целинной. По их словам, улица никогда не была заасфальтирована, хотя является очень востребованной, - по ней дети добираются в школу №16, а взрослые – на хлебозавод и другие предприятия микрорайона.

Исполком Николаевского горсовета перераспределил 19 миллионов 257 тысяч 303 гривен расходов департамента ЖКХ на 2017 год. В частности, более 5 миллионов гривен со строительства троллейбусной линии на Намыве направят на защиту Терновки от подтоплений.

Позже это решение согласовали на депутатской бюджетной комиссии Николаевского городского совета.

При этом жители Терновки постоянно жалуются на состояние дорог в микрорайоне. Так, после дождя и потепления улица Восточная в микрорайоне Терновка оказалась покрыта большими лужами и пройти по ней практически невозможно.

Кроме того, на пересечении улиц 116-й Дивизии и Восточная образовалась огромная яма, заполненная талой и дождевой водой, что делает невозможным проезд по дороге.

В феврале 2018 года жительница микрорайона Терновка в Николаеве Юлия Хомич возмутилась состоянием улиц Маяковского и Втората (бывшая улица Иванова), покрытие которых из асфальта превратилась в глиняное месиво.

В сентябре 2018 жители Терновки пожаловались на дорогу по улице Новороссийская, которую не отремонтировали после укладки дренажных труб. Дорога там состоит из перемешанной глины.

В феврале 2019 года николаевец, проживающий в микрорайоне Терновка, пожаловался на состояние дорожного покрытия по улице Варненская, которая после прокладки дренажного коллектора превратилась в болото.