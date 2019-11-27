«Николаевоблтеплоэнерго» ликвидирует аварии на теплосетях на улице Нагорной и проспекту Корабелов

В среду, 27 ноября, в Николаеве в частном секторе домов 17-19 по улице Нагорной, обнаружено порыв тепловой сети.

Об этом сообщается на странице ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

Предприятие на данный момент занимается ликвидацией порыва по данному адресу. В связи с этим без теплоснабжения остались: улица Нагорная, 11; улица Апрельская, 4а и детский сад №66.

Помимо этого, работники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» также проводят работы по ликвидации порыва тепловой сети по адресу проспект Корабелов, 9. В связи с этим семь квартир двухэтажного дома будут отключены от централизованного теплоснабжения.

Напомним, что в Николаеве 26 ноября произошла авария на теплосетях по адресу улица Колодезная, 3В.