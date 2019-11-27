Николаевщина получила возможность построить Центр профессионального совершенства

Николаевская область стала одной из семи областей, которая победила и получила возможность построить современный Центр профессионального совершенства в рамках проекта «EU4Skills».

Об этом информируют в департаменте образования и науки Николаевской областной государственной администрации.

«Для модернизации системы подготовки квалифицированных кадров 17 декабря 2018 подписано Соглашение между Украиной и Европейской Комиссией о финансировании программы «EU4Skills»: Лучшие навыки для современной Украины». Общий объем финансирования - 58 миллионов евро (средства на модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, создание центров профессионального совершенства, обучение мастеров и учителей, разработка новых образовательных стандартов и т.д.). Николаевская область стала одной из 7-ми, что получила возможность принять участие в реализации проекту», - отмечают в департаменте образования и науки облгосадминистрации.

Для повышения качества предоставления образовательных услуг в сфере профессионального (профессионально-технического) образования, модернизации учреждений профессионального (профессионально-технического) образования в соответствии с требованиями инновационного развития общества и экономики в Николаевской области создано 5 учебно-практических центров, полностью ориентированы на потребности работодателей и позволяют быстрее адаптироваться к условиям производства.

Оборудование для центров закуплено за средства государственного бюджета на сумму более 6 миллионов гривен, которые были направлены на приобретение новейшего техники и оборудования.

На 10 декабря запланировано открытие учебно-практического центра по слесарным направлением на базе Николаевского профессионального машиностроительного лицея (из государственного бюджета на оборудование центра направлено 226 тысяч гривен).