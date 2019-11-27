Завкафедры николаевской «могилянки» Монахову назначили омбудсменом по украинскому языку

Заведующую кафедры журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы Татьяну Монахову Кабмин назначил уполномоченным лицом по защите государственного языка.

Об этом на своей странице в Facebook написал нардеп Алексей Гончаренко.

«Уполномоченным по защите государственного языка Кабмин назначил Монахову Татьяну Васильевну», - написал он.

Как известно, ранее в Секретариате уполномоченного Верховной Рады по правам человека состоялся открытый конкурс по отбору кандидатуры на должность уполномоченного по защите государственного языка для представления ее на утверждение Кабмином. Комиссия предложила правительству кандидатуру экс-нардепа от «Народного фронта» Тараса Креминя. В тоже время Минкульт предложил на эту должность Татьяну Монахову.

Справка:

Татьяна Монахова в 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. В.А. Сухомлинского по специальности «Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы».

В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему «Современные стратегии текстообразования в украинском языке» в Одесском национальном университете им. И.И. Мечникова.