Главврач заявил, что николаевские дети стали чаще травмироваться – родителей просят лучше следить за ними

Главврач Николаевской областной детской клинической больницы Александр Плиткин сообщил, что по сравнению с прошлым годом существенно возрос уровень травматизма детей.

Об этом он рассказала в программе «Добрый вечер».

— Я готовился к программе и специально посмотрел статистику - все идет к увеличению, - сразу заявил главврач.

По его словам, за последние девять месяцев в больницу поступило: 36 детей с химическими ожогами, 15 деток с инородными телами в пищеводе, 17 детей с инородными телами трахе-бронхиального дерева, 28 детей попали в больницу с ожогами, в большинстве случаев от кипятка. При этом в прошлом году, количество случаев ожогов у детей - 21. 121 ребенок поступил в больницу после ДТП, а в прошлом году таких было 109 человек.

— Я сам, как автолюбитель, с ужасом смотрю, как переходят дорогу школьники, которые приставили телефон к уху и не смотрят по сторонам. Мы, взрослые, должны их научить быть аккуратным. Не зря сейчас вводят закон, что в машине должно находиться детское кресло и ребенок должен быть пристегнут. Я буквально недавно с доктором разговаривал, он говорит, что видел как папа забрал ребенка со школы, посадил на переднее сидение и едет. А это же нарушение, - прокомментировал Александр Плиткин.

В частности он отметил, что большинство травм, которые получают дети зависят от взрослых, ведь они должны следить за выполнением всех правил и обезопасить ребенка, который находится под их опекой.

— Статистика навивает мысли, что нужно пересматривать свое отношение к безопасности детей. Посмотрите как переходят дорогу мамы с детьми. Всегда было так, что ребенка берут на руки, а коляска идет впереди. Теперь зачастую коляска с ребенком идет впереди, мама идет сзади с телефоном. Часто мама переходит дорогу с ребенком со стороны машины, хотя она должна защищать ребенка и он должен быть с противоположной стороны, чтобы удар первой принимала мама. Конечно бытует такое мнение, среди пешеходов, что он (водитель, - ПН) должен остановиться и пропустить. Да, он должен, но что если он засмотрелся сидя в машине в телефоне? Если он плохо видит, когда сумерки начинают спускаться? Или не трезвый. Кому мы будем говорить слово «должен»? Ты должен защитить свое дитя, а не думать, что кто-то остановиться и пропустит, - заявил главврач областной детской клинической больницы.

По его мнению, причиной таких последствий может быть крайняя беспечность и отсутствие инстинкта самосохранения.

Что касается нейротравм – в этом году в больницу поступило 397 детей, хотя в прошлом году было 370, с бытовыми травмами – 3 тысячи 947 детей, а с уличными – 3 тысячи 579 детей, в то время, как в прошлом году с уличными травмами поступил 1 731 ребенок. Также он отметил, что в больницу чаще поступают городские дети, а не из сел.

— Взрослые должны контролировать детей, а не так, что просто пришел на площадку и с друзьями сидим разговариваем, а ребенок занимается своими делами… Сейчас родители больше загружены работой, а ребенок предоставлен сам себе, - считает Александр Плиткин.

Напомним, как в Николаеве спасатели освободили 10-летнюю девочку, которая застряла головой в заборе.