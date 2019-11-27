Украинский моряк, приговоренный в Греции к 70 годам тюрьмы, объявил голодовку из-за бездействия украинских властей

Украинский моряк Анатолий Черкасский, приговоренный в апреле 2018 года к 70 годам заключения за перевозку нелегалов в Греции, объявил голодовку.

Об этом пишет издание Русские Афины.

По словам заключенного, его приговорили несправедливо, и он готов умереть. Голодовкой он пытается достучаться до властей Украины.

По словам моряка, он неоднократно обращался к президенту Украины. Но его письмо пересылали в МИД, откуда оно возвращалось без каких-либо действий в консульство. В украинском консульстве заявляли, что ничего не могут сделать в данном случае. Черкасский обращался в МИД и в правозащитные организации, но так и не получил никакого отклика, кроме отписок.

Украинский моряк говорит, что ему нечего терять. Он уже более 4-х лет находится в заключении и либо умрет в тюрьме, либо добьется, что его дело будут рассматривать «по-нормальному».

По словам Анатолия, он не хочет сообщать в администрацию тюрьмы, так как «для них голодовка - это отказ от тюремной пищи, но не отказ от покупки» (в греческих тюрьмах заключенные покупают или докупают еду из киосков - ПН).

Он также опасается, что его отправят в «психушку» и там в результате «лечения» он попросту превратиться в овощ.

- Но мой протест идет не против тюрьмы, а против того, что наша власть (Украины - ПН.) не дает достучаться до президента. Мы уже много раз писали ему. Администрация пересылает в МИД, а МИД пересылает в консульство. Сегодня консульство мне подтвердило - да, действительно, письма приходят к ним с припиской «разобраться», и они читают написанное для президента. Понимаете, какой обман, - добавляет Анатолий.

- И Кирилич, (представитель МИД Украины Василий Кирилич - ПН) каждый раз за нос водит, обманывает и обманывает. И я не знаю уже, кому верить. Люди кричат о помощи, наши родные создали разные группы для этого. Пишут, пытаются достучаться. В ответ - тишина. Не знаю, к чему это приведет, но я собираюсь идти «до победного конца». Я уже много раз об этом думал, но все отговаривали. Та же госпожа Денисова (омбудсмен - ПН) говорила: «Анатолий, подождите, вы с ребятами 2018 год будете встречать дома». А сейчас уже на подходе 2020 год. Если бы мы были виноваты, разве мы писали бы.... Но мы же просим - помогите!» - заявил моряк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции удерживаются под стражей около 200 украинских моряков.