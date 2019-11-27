Соцсеть Twitter удалит аккаунты, в которые не заходили полгода и больше

Соцсеть Twitter начала рассылать электронные письма пользователям, которые не проявляли активности в своих аккаунтах более полугода.

Об этом сообщает The Verge.

Пользователей просят снова залогиниться в соцсети до 11 декабря, иначе их учетные аккаунты будут удалены.

Представитель соцсети объяснил, что все неактивные аккаунты не удалят за один раз, этот процесс растянется на несколько месяцев.

«В рамках наших обязательств мы работаем над очисткой неактивных учетных записей, чтобы представлять более точную и достоверную информацию, которой пользователи могут доверять», — заявили в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что Facebook привлекал сторонние компании к расшифровке пользовательских голосовых сообщений.