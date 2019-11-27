В Николаеве с маршрута №3 сняли два автобуса, в которых грязные салоны

В Николаеве из-за ненадлежащего санитарного состояния с маршрута №3 сняли два автобуса.

Об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Реагируя на обращения граждан, управление транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций провело 27 ноября проверку на маршруте №3. По результатам проверки предприятию-перевозчику «Гуриг-сервис» поручили обеспечить надлежащее санитарное состояние транспортных средств и сняли с маршрута два пассажирских автобуса.

В целом руководство перевозчика «Гуриг-сервис» по поручению мэрии в течение года привело в порядок и обновило 10 автобусов.

Напомним, что ранее в Николаеве перевозчик по требованию мэрии отремонтировал салон в маршрутке №1.