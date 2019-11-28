Одна родина, две судьбы: братья Капрановы презентовали николаевцам исторический роман

В Николаеве в Центральной библиотеке имени Кропивницкого украинские писатели и издатели Виталий и Дмитрий Капрановы презентовали николаевцам свой новый исторический роман «Паперові солдати».

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Сюжет произведения начинается в 1929 году, со встречи двух молодых украинцев в Варшаве. Один из них – Билл Тайтла (Владимир Тайтла), сын украинских эмигрантов из США, а второй – Нил Хасевич, студент Варшавской академии искусств, который в юности потерял ногу в железнодорожной катастрофе и передвигался на протезе.

Впоследствии Билл Тайтла стал главным художником студии Диснея, нарисовал такие известные мультфильмы, как «Белоснежка», «Пиноккио», «Дамбо». Хасевич также был талантливым художником, он получил предложение работать в Америке, но отказался и выбрал абсолютно другой путь. Хасевич присоединился к УПА, руководил типографией повстанцев, работал художником и редактором. При этом жизнь художника закончилась весьма трагично, он застрелился, чтобы не сдаться НКВД. По словам писателей Капрановых, именно эти две истории и стоит сравнить.

- Ми можемо простежити їхню долю. От той, що поїхав в Америку, а от той, що не поїхав. І порівняйте, як їм вдалося і чого вони могли на місці один одного досягнути. Ми отримали унікальну можливість відслідкувати два життя паралельно, як воно розвивалося, – отметили они.

Авторы подчеркнули, что изобразили две разные биографии и две разных судьбы для того, чтобы показать, что у Хасевича был выбор, и отдать свою жизнь за Украину также было его сознательным выбором.

Кроме нового романа Капрановы также презентовали и другие свои книги, которые еще не были представлены в Николаеве, а именно детективы «Дело Седого», «Майдан. Тайные файлы» и научно-популярную книгу «История нашей Церкви».