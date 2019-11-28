Представитель омбудсмена возмутился, что в николаевском центре реинтеграции отказались принять зарегистрированного у них бездомного

Иллюстрация из интернета В Николаеве 26 ноября в центре реинтеграции бездомных граждан города, который расположен по улице Круговая, 47, отказаться принять зарегистрированного у них мужчину.

Об этом на своей странице в Facebook написал региональный координатор взаимодействия с общественностью в Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека Вадим Жепало.

«В 15.00. звонок службы участковых - обнаружили бездомного по жалобе жильцов дома, не знаем куда девать, телефоны центра реинтеграции не работают», - говорится в сообщении.

Спустя час общественная организация сообщила, что бездомного в центре реинтеграции не принимают для обогрева и убежища. Позже стало известно, что мужчина зарегистрирован в центре, однако его принимать отказываются.

В комментариях под публикацией выяснилось, что бездомных было несколько, так как по словам Вадима Жепало «одного по рекомендации центра завезли на вокзал и там оставили, одного устроили в коммуну бездомных в подвал, один остался на улице».

В центре реинтеграции бездомных в комментарии «Преступности.НЕТ» сообщили, что согласно положения об их работе они не могут принять бездомного, который не прошел хотя бы минимальный медосмотр.

— Мы никому не отказываем в приеме, мы выдали направление на медкомиссию и утром можно было поступить к нам. По нашему направлению медкомиссию проходиться бесплатно в областном кожно-венерологическом диспансере на улице Радостной. Им делают рентген легких и еще ряд специалистов проходят, минимально у них должно быть заключение от фтизиатра, что он не болен туберкулезом. Если все же обнаруживается туберкулез, то их сразу прям с медосмотра направляют в тубдиспансер на лечение. Также кожвендиспансер делает заключение, что у них нет кожных заболеваний. У нас находятся обработанные, чистые люди. Через нас проходят 3 тысячи человек и каждый бездомный знает, что попасть к нам можно только после медобследования, - сообщили в центре реинтеграции.

Стоит отметить, что ночью температура воздуха опускается в городе до -6.

На уточняющий вопрос, сколько по времени бездомные могут находиться в центре, нам сообщили, что от одного до шести месяцев.

Напомним, что в Николаеве волонтеры насчитали почти две тысячи бездомных. В николаевской мэрии призвали горожан не быть равнодушными и помочь бездомным – сообщить им адреса открывшихся пунктов питания и обогрева.