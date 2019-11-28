Три четверти украинцев поддерживают снятие неприкосновенности с Порошенко для привлечения его к уголовной ответственности, - опрос КМИС

Подавляющее большинство украинцев поддерживают идею снять неприкосновенность с экс-президента Петра Порошенка и привлечь его к уголовной ответственности.

Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Такие данные были получены после того, как респондентов попросили высказать свое мнение по поводу заявления лидера партии «Слуга народа» Александра Корниенко. Тот ранее заявил, что его фракция поддержит снятие неприкосновенности с народного депутата, пятого президента Украины Петра Порошенко, если такой запрос поступит в Верховную Раду.

За ответ «полностью поддерживаю» высказалось 58,2%, а за ответ «скорее поддерживаю» — 15,8%. В итоге количество поддержавших данную позицию составило 74% от общего числа опрошенных. 21% идею не поддержали, и еще 5% затруднились с ответом.

Как известно, после возвращения в Украину экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов начал подавать в ГБР заявления с обвинениями Порошенко в совершении преступлений.

Портнов написал уже более 10 заявлений в ГБР относительно Порошенко. По словам Трубы, Порошенко упоминается в меньшей мере 13 производствах ГБР. Труба уверяет, что во всех производствах Порошенко проходит в качестве свидетеля.

Недавно, Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о злоупотреблении властью при отмене в 2016 году решения главы РГА в Николаевской области о передаче земли в частную собственность. Как известно, в мае 2019 года Большая Палата Верховного суда Украины отменила Указ Президента Петра Порошенко №142/2016 «Об отмене решения председателя Первомайской районной государственной администрации Николаевской области».

После чего Государственное бюро расследований завело еще одно производство в отношении Петра Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат. Стоит отметить, что Порошенко 19 раз не являлся на допрос в ГБР.

Как известно, ранее американский дипломат, поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что в сентябре текущего года бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер просил Владимира Зеленского не преследовать своего предшественника Петра Порошенко.

Напомним, на Рождество Порошенко с семьей совершили частную поездку на Мальдивы «с целью короткого отдыха». Журналисты выяснили, что за 6 дней отдыха президент заплатил около 14 миллионов гривен. Однако у политика, ссылаясь на его электронную декларацию, заявили, что отдых его обошелся в два раза дешевле. Вместе с тем экс-глава АП Андрей Портнов сообщил о том, что были найдены доказательства того, что границу Порошенко пересекал по поддельным паспортам. Но в Госпогранслужбе эту информацию опровергли.

В ГБР рассказали о 13 уголовных производствах, в которых фигурирует Порошенко. Также ГБР получило решением Печерского районного суда Киева доступ к данным дипломатического и служебного паспортов бывшего президента Украины и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Документы находятся в Министерстве иностранных дел.