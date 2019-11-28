Зеркаль написала заявление об увольнении с должности замглавы МИД

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль просит Кабинет министров уволить ее по собственному желанию.

Об этом она сообщила в своем Facebook.

В частности, Зеркаль разместила на своей странице фото заявления об уходе по собственному желанию.

«Каждый из нас пишет «книгу своей жизни». Эти книги состоят из глав, разделов и подразделов. Сегодня в моей книге я ставлю многоточие в завершении главы, которую я писала последние пять с половиной лет», - написала Зеркаль.

Также она поблагодарила всех, с кем ей пришлось работать за эти пять лет.

«Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком», - отметила Зеркаль.

Справка:

Зеркаль Елена Владимировна - с февраля 1992 года по май 1994 года — секретарь генерального директора компании «Инсофттех». С мая 1994 года по июнь 2000 года — юрисконсульт ЗАО «Укрпобуттехника». С декабря 2001 года по январь 2005 года — заместитель директора, а затем директор департамента международного права Министерства юстиции (Украина). С января 2005 года по апрель 2011 года — директор Государственного департамента по вопросам адаптации законодательства в Министерстве юстиции. В 2005 году — представитель Украины на конференции Украины и Польши по вопросам европейской интеграции. В 2006 году — член постоянной украинско-литовской комиссии по европейской интеграции. С 2007 года по 2013 год — член украинской делегации по заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Летом 2008 года — украинский делегат на переговорах с европейской комиссией относительно рамочного Соглашения между Европейским сообществом и Украиной. В 2010 году — член украинской делегации на переговорах с европейской комиссией относительно внесения поправок в Соглашение между Украиной и ЕС об упрощении оформления виз. С апреля 2011 года по май 2013 года — директор департамента взаимодействия с органами власти Министерства юстиции Украины. С 2011 года — член коллегии Государственной пенитенциарной службы Украины. В 2012 году — член межведомственного Координационного совета по вопросам создания электронного реестра пациентов Минздрава. С 2012 года — член коллегии государственной регистрационной службы Украины. 20 августа 2014 года распоряжением премьер-министра Украины Арсения Яценюка была назначена заместителем министра иностранных дел Украины.

Напомним, что вечером 21 мая на сайте Президента Украины появились указы Владимира Зеленского о первых кадровых назначениях, среди них была Елена Зеркаль. Однако она отказалась от должности замглавы Администрации Президента.