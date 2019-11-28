Украинцы поддержали бы «Слугу народа» и «ОПЗЖ», если бы выборы в парламент были на следующей неделе, а рейтинг партии Вакарчука упал

Лидером электоральных симпатий украинцев остается партия «Слуга народа», за которую в случае проведения выборов в парламент отдала бы свои голоса почти половина из тех, кто намерен принять участие в голосовании, и определился со своим выбором.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 20-24 ноября.

Согласно обнародованным результатам исследования, за «Слугу народа» отдали бы свои голоса 45% респондентов (от тех, кто определился с выбором). 12,7% поддерживают партию «Оппозиционная платформа - За жизнь», 9,6% - партию «Европейская солидарность», 8,5% - партию «Батькивщина», 4,4% - партию «Голос». Рейтинги других политических сил составляют менее 3%.

Аудиторией проведенного Социологической группой «Рейтинг» опроса являлось население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, что 47% граждан Украины не довольна тем, как работает сейчас Верховная Рада, 34% украинцев работа Верховной Рады полностью или преимущественно удовлетворяет.