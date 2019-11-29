На полигоне в Одесской области успешно испытали ракетный комплекс «Нептун»

В четверг, 28 ноября, крылатая ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» успешно прошла этап испытаний, во время которых совершила полет на несколько сотен километров по заданному маршруту и ​​высотах. Завершение этого этапа означает, что разработка Р-360, как летательного аппарата, завершена.

Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на Генерального директора - Генерального конструктора ГККБ «ЛУЧ» Олега Коростелева.

– Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и ​​высотах. То есть можно сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками, - заявил Олег Коростелев, добавив, что на следующем этапе испытания будут направлены на боевые характеристики ракеты.

По информации издания «Думская», испытания проводились на государственном полигоне «Алибей» в Одесской области.

Масса ракеты Р-360 — 870 кг, боевой части — 150 кг, дальность пуска до 280 км, скорость около 900 км/час, а высота полета над гребнем волн — от 3 до 10 метров.

Комплекс «Нептун» обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (полный залп шести пусковых установок) с интервалом от 3 до 5 сек. Комплекс может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии. Время развертывания составляет до 15 минут.

Ранее Defense Express обнародовало видео головки самонаведения ракеты, которая отвечает за точность попадания в цель и является самым сложным элементом ПКР.

Напомним, ранее в Украине провели успешные испытания нового БТР с цифровой связью и дронами.