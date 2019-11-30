Астрономы обнаружили в Млечном Пути новую черную дыру, существование которой считали невозможным

Ученые Национальной астрономической обсерватории при Китайской академии наук обнаружили в галактике Млечный Путь черную дыру, вес которой в 70 раз превышает массу Солнца.

Об этом сообщает «Сноб».

Объект получил название LB-1, он расположен примерно в 15 тысячах световых лет от Земли. При этом черные дыры с такой массой, согласно моделям звездной эволюции, не должны существовать в галактике Млечный Путь. По словам ученого Лю Цзифэна, который проводил исследование LB-1, масса этой черной дыры почти в два раза больше той, которая раньше считалась возможной.

- Мы думали, что очень массивные звезды с химическим составом, типичным для нашей галактики, к концу своей жизни теряют большую часть массы из-за сильных звездных ветров. Поэтому они не могут оставлять после себя настолько крупные черные дыры (…) Теперь объяснить, как возникают такие объекты, должны теоретики, - рассказал он.

Черная дыра – объект с настолько мощной гравитацией, что ничто, включая свет, не может ее покинуть. Первое изображение черной дыры обнародовали в апреле 2019 года. Научное сообщество ждало этот снимок 25 лет – ранее на основе научных расчетов рисовались лишь примерные модели.

Сейчас ученые выделяют три основных типа черных дыр: звездных масс, промежуточных масс и сверхмассивные. Первые появляются в результате взрыва сверхновых звезд, и все известные в Млечном Пути черные дыры звездных масс не более чем в 20 раз тяжелее Солнца. Механизм формирования вторых неизвестен, а третьи, по современным представлениям, образуют ядра большинства галактик, и их масса может составлять миллиарды солнечных.

Напомним, что ранее астрономы открыли планету с тремя солнцами, которая похожа на мир, описанный в известном фантастическом романе.