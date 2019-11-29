В Николаеве демонтировали гигантскую синюю руку – её перевезут в Днепр

В Николаеве демонтировали гигантскую синюю руку, которая находилась на 8-м причале. Ее планируют перевезти в Днепр.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «Платформу «My art».

«Далее международную эстафету странствий по Европе скульптуры «MiddleWay/Средний путь» принимает Днепр! А как проходит ваша «черная пятница»?» – написано в публикации.

Арт-объект «Middle Way» - это гигантская синяя рука, которая символизирует дружбу и общение. Инсталляцию создал румынский скульптор Богдан Раца в рамках проекта с общим названием Moving Monuments («Движущиеся памятники»).

В августе 2019 года скульптура появилась в Николаеве, дав старт проекту Дней современного искусства в городе, которые растянулись на три месяца. До этого инсталляция находилась на бульваре Тараса Шевченко в Киеве.