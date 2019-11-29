В Николаеве замминистра экономики обсудил с аграриями рынок земли – к единому мнению не пришли, но предложения озвучили

В пятницу, 29 ноября, в Николаеве прошел форум по вопросу внедрения рынка земли, на котором аграрии Николаевщины выступили против данной реформы, а также попросили учесть их поправки во втором чтении к данному законопроекту.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, в среду, 13 ноября, парламент принял закон о продаже земли в первом чтении. Поддержали проект 227 депутатов от фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных.

Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий заявил, что земельная реформа назрела еще 20 лет назад, однако ее до конца так и не внедрили. По его словам, у предлагаемой земельной реформы есть три главные цели: во-первых, каждый украинец сможет свободно распоряжаться своей собственностью, во-вторых, все инструменты должны стимулировать экономическое развитие и аграрный сектор в целом, а в-третьих, чтобы люди, которые хотят работать на земле, были фермерами, развивали это дело и имели доступ к экономическому ресурсу.

Уполномоченный по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что после принятия законопроекта в первом чтении к нему поступило около трех тысяч поправок. Основные из них касаются трех моментов: перечень покупателей, концентрация земли в одних руках, а также роль общественности в этом вопросе.

Замглавы Николаевской областной государственной администрации Татьяна Стахевич заявила, что благодаря принятию земельной реформы украинцы станут полноправными собственниками своей земли. По ее словам, мораторий на продажу земли уже не действует так, как было запланировано изначально, «а лишь способствует в реализации схем, на которых зарабатывают самые изворотливые, но страдают простые люди».

Также Тарас Высоцкий сообщил, что с понедельника в пилотном режиме в шести областях запускается реестр аграрных предприятий, где будет вся информация про земельные участки, вид деятельности, налогооблажение и др. Также через этот реестр будут подаваться заявки на финансирование. Роман Лещенко отметил, что все предложения и замечания горожан будут оформлены в аналитическом докладе для Президента Владимира Зеленского. После краткого вступления сразу перешли к вопросам от пришедших аграриев.

— Вы нам будете лапшу вешать. Услышим то, то мы и так знаем, - стали возмущаться некоторые.

Депутат Николаевского облсовета Владимир Фроленко заявил, что продажа земли уже привела к гражданскому конфликту, хотя реформа еще не принята, так как землевладельцы паев обеспокоены тем, как они будут существовать при продаже земли и, какие будут кредиты. В частности, он поинтересовался как «слуги народа» посмели проголосовать за этот законопроект, ведь предполагается увеличение ставки налогообложения. Отвечая на вопросы депутата, спикеры заявили, что вряд ли кредиты будут финансироваться за счет МВФ, к тому же в бюджете на 2020 год заложены 4 миллиарда гривен для аграриев, что касается системы налогооблажения то идей о повышении ставок пока нет.

— Есть четкая идея, чтобы платили все, то есть уровень на налогообложения за гектар увеличен не будет, но будет принята норма, которая обязывает всех, кто пользуется землей, платить налоги. Эти налоги пойдут в местные громады для развития благосостояния на местах, - заявил Высоцкий.

Депутат областного совета и глава комиссии АПК Юрий Кормышкин заявил, что когда будет продажа земли, то не станет арендной платы, за счет подоходного налога с которой живут громады ОТГ. Также он заявил, что Николаевская область недополучила 70% компенсации по кредитам на покупку сельскохозяйственной техники. В связи с этим он предложил, чтобы государство взяло себе кредит под 3%, давало его гражданам под такой же процент, и установило налог 5-7%, отчего наполнялся бы бюджет. Тарас Высоцкий проинформировал, что из 680 миллионов на технику уже выплачено 640 миллионов, остальные средства выплатят в декабре.

Помимо этого аграриев не устраивало, что референдум по вопросу продажи земли иностранцам хотят провести уже после принятия законопроекта, однако Роман Лещенко сообщил, что в законопроекте и так будет прописан запрет на продажу земли иностранцам до проведения всеукраинского референдума, и «если народ Украины скажет «нет» иностранцам, значит норма, которая будет прописана в заключительных положениях, будет действовать на постоянной основе».

— То, что вы нам сегодня предлагаете — это путь по которому пошла Литва, Латвия и Болгария. У этих стран из государственных остался только флаг и гимн. Такие государства как Израиль и Китай не открывают свободный оборот сельхоз земель, а за предложение открыть рынок там открывают уголовные дела. Есть такая пословица: земля это мама, а мамой не торгуют, - заявил один из аграриев.

Также многим было непонятно, почему власть включила такой турбо-режим по вопросу рынка земли, в то время, как его наоборот нужно тщательно продумать, чтобы не было в дальнейшем проблем и каких-то недоработок способствующим коррупционным схемам. В частности, аграрии уверенны, что если примут недоработанный законопроект, то это «сотрет Украины с лица земли». Некоторые просили оставить в действии мораторий на продажу земли, пока не будет проведен референдум, или же отсрочить продажу земли хотя бы на пять лет.

Кто-то просил в первую очередь заняться вопросом прекращения войны на украинской территории и вернуть оккупированные территории, а только потом думать о создании рынка земли. Одиз из аграриев заявил, что не против реформы, но он и его коллеги хотели бы видеть четкие правила и чувствовать себя защищенными со стороны государства. Были предложения, чтобы землю могли покупать только те, кто фактически на ней проживает. В ходе дискуссии Тарас Высоцкий сообщил, что некоторые земли не попадают под продажу и сначала они должны быть распаеваны, а только потом можно будет говорить об их продаже. По его словам, сейчас идет дискуссия по поводу того, сколько же процентов земель распаевывать.

Обсуждение на протяжении двух с половиной часов сопровождалось криками со стороны недовольных аграриев, а также постоянными выкриками с места, скандирования: «Ганьба!» и даже посылания спикеров на**р. Последняя ситуация была связана с тем, что один из аграриев решил, что нардеп Артем Черноморов насмехается над выступлениям горожан, агрария это очень возмутило и он послал нардепа и сказал, чтобы тот покинул актовый зал. Нардеп потом объяснил, что улыбнулся, потому что вспомнил, что общался с аграрием дважды по телефону и тот ему даже угрожал.

В итоге, спикеры заявили, что все пожелания и критику они записали и доложат об этом Владимиру Зеленскому, аграрии же просили дослушать их претензии и предложения, но спикеры уехали на аналогичный форум в Одессе.

Как известно, после голосования парламентская фракция партии «Батькивщина» перешла в оппозицию. В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов от фракции «Слуги народа» за принятый в первом чтении законопроект об открытии рынка земли.

При этом, по словам президента Украины, решение о том, открывать ли рынок земли для иностранцев, примут украинцы на референдуме.

Также Владимир Зеленский заявил, что политсила Юлии Тимошенко ушла в оппозицию после того, как ей отказали в назначении на «сладкие» должности ее людей.