Археологи нашли могилу женщины-воительницы – амазонка погибла в бою 2,6 тысячи лет назад

В Лорийской области на севере Армении, в могильнике Бовер I, ученые обнаружили останки молодой женщины, которая жила в железном веке. Судя по отметинам на ее скелете, она была воительницей и могла быть одной из тех амазонок, о которых писали древние греки.

Об этом сообщает «Naked Science».

Как рассказывает команда археологов во главе с Анаит Худавердян из Национальной академии наук Армении, тело древней 20-летней воительницы было захоронено в изогнутом положении вместе с керамическими сосудами и украшениями, которые датируются VIII-VI веком до нашей эры.

Судя по драгоценностям, обнаруженным в могиле, изначально исследователи предположили, что девушка происходила из высшего сословия, но позже, после анализа ее костей, которые были сильно повреждены и сохранили характерные отметины, ученые пришли к выводу, что она была воином и погибла именно в бою.

Как сообщают археологи, мускулы верхней части тела девушки были сильными, что указывает на высокую физическую активность: так, ее грудные и дельтовидные мышцы постоянно были задействованы в сгибании и поднятии груза к плечам – по-видимому, погибшая была опытной лучницей. Бедренные кости также были хорошо развиты, с выраженными ягодичными мышцами: исходя из этого, древняя амазонка часто ездила верхом.

Кроме того, в левом колене исследователи обнаружили железный наконечник стрелы, которые использовались в войне и для охоты. Ученые изучили еще три повреждения скелета (судя по всему, эти раны и повлекли смерть девушки): на бедрах обнаружились следы от меча, а часть левой ноги и вовсе была отрублена топором. Следовательно, отмечают археологи, увечья были нанесены не одним человеком, а несколькими и на поле боя.

В других местах Армянского нагорья исследователи уже находили аналогичные могилы воинов. Но это захоронение в Бовер I стало одним из немногих свидетельств о том, что в армянской культуре существовали и женщины-воительницы, которые сражались вместе с мужчинами.

Худавердян и ее коллеги также высказали предположение, что одна из таких воительниц и могла стать своего рода вдохновением для древних греков, писавших об амазонках. Ведь, как известно, сильные женщины-воины жили в восточной части Малой Азии, недалеко от современной Армении.

Напомним, что ранее в Средиземном море нашли затонувший древнеримский корабль и сотню сохранившихся амфор.