Американский бизнесмен бесплатно накормил 15 тысяч нуждающихся – он решил помочь, потому что сам вырос в бедности

Предприниматель из американского штата Флорида Эрик Голм, который сам рос в бедности, провел акцию «Помощь от чистого сердца». Мужчина совместно с Армией спасения 28 ноября бесплатно накормил более 15 тысяч людей старше 27 лет.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Голм рассказал, что много лет назад и сам ел благодаря Армии спасения на День благодарения. Сейчас Голм является владельцем и президентом Metro Corral Partners, группы ресторанов Golden Corral на юго-востоке США.

С 1992 года «Помощь от чистого сердца» подала более 500 тысяч блюд, теперь в этой акции принимают участие 19 предприятий, некоммерческие организации и полиция округа Оранж. В этом году более тысячи добровольцев готовили 20 тысяч блюд и обслуживали нуждающихся.

День благодарения в Соединенных Штатах – это государственный праздник, который ежегодно отмечается в четвертый четверг ноября; праздник отмечает первый урожай, который собрали пилигримы из Плимутской колонии в 1621 году после голодной зимы в Новом Свете.

Напомним, что ранее мэрия призвала николаевцев не быть равнодушными и сообщить бездомным, как добраться до пунктов питания.