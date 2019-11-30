Американка под видом «бьюти-блога» в TikTok рассказала о репрессиях против мусульман в Китае

17-летняя американка в своих роликах по макияжу на TikTok начала рассказывать о преследовании уйгуров в Китае. Она назвала происходящее там «еще одним Холокостом». В своем твиттере блогерша сказала, что TikTok заблокировал ее профиль.

«Сейчас я покажу вам, как удлинить ресницы.[…] После этого положите инструмент для завивки ресниц и возьмите телефон, чтобы узнать, что происходит в Китае. Как невиновные мусульмане попадают в концентрационные лагеря, как разлучают семьи, похищают их, убивают, насилуют, заставлять их есть свинину и пить алкоголь, заставляют их принимать другую веру. Если они этого не делают, их убивают. […] Пожалуйста, распространяйте эту информацию и снова возьмите инструмент для завивки ресниц», — говорит Фероза в своем видео. В TikTok его просмотрели 1,5 миллиона раз.

В комментарии BBC представитель социальной сети сказал, что TikTok не удаляет ролики с политическим содержанием. 15 ноября компания заблокировала старую учетную запись Ферозы, но это, по словам сотрудника, не имело отношения к ее заявлениям о Китае. Блогершу забанили за ролик с Усамой бен Ладеном.

«Ее новый аккаунт и видео, в том числе о завивке ресниц, не были заблокированы, их продолжают просматривать», — добавил он.

Уйгуры — тюркоязычный народ, представители которого исповедуют ислам. Они живут в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Правовая группа Amnesty International в своем докладе 2013 года признала, что китайская власть ограничивает мирное культурное самовыражение уйгуров, называя их сепаратистами и обвиняя в незаконной религиозной пропаганде.

Ранее сообщалось, что китайская компания устроила слежку за 2,5 миллионами людей и не позаботилась засекретить информацию.