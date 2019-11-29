В Минэкономики назвали ТОП пять областей по уровню занятости населения

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов назвал «топ-5» областей Украины по уровню занятости населения в возрасте от 15 до 70 лет.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Отметим, что пенсионный возраст для мужчин в Украине составляет 60 лет, а для женщин - 58,5 лет.

Так, в городской местности самый высокий уровень в Киеве - 62,6%. Затем идут Харьковская область (61,8%), Черкасская (60,5%), Днепропетровская и Закарпатская (60%).

В сельской местности:

68,7% - Луганская, 63,4% - Сумская, 63,3% - Черновицкая, 62% - Херсонская, 59,8% - Харьковская.

Население Харьковской области наиболее занято в городской и сельской местностях - в среднем 62%.

«Мы планируем легализовать и упростить поиск работы на рынке труда через новое трудовое законодательство. Это позволит каждому украинском работать на тех условиях, которые наиболее удобны для него. А «серый» рынок труда - выведет из тени», - написал Милованов.

Напомним, ранее глава Государственной службы Украины по вопросам труда Роман Чернега сообщал, что в Украине несколько миллионов граждан работают неофициально.