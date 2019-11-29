Николаевские морпехи прошли подготовку в рамках операции «Орбитал» под руководством группы британских и датских инструкторов

В пятницу, 29 ноября, на одном из полигонов Николаевской области состоялся торжественный выпуск курсантов, прошедших подготовку в рамках учебно-тренировочной операции «Орбитал».

Об этом сообщается на странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Под руководством группы британских и датских инструкторов николаевские морпехи имели возможность углубить свои знания по тактике ведения боевых действий в различных условиях, усовершенствовали личные навыки и тренироваться действовать малыми подразделениями.

Подобные проекты дают возможность подготовить морских пехотинцев по стандартам НАТО к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил. В рамках миссии «Орбитал» штормовые береты поделились собственным опытом с представителями вооруженных сил ведущих стран мира, полученным во время отпора военной агрессии Российской Федерации на Востоке Украины.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями военнослужащих николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты и десантника 79-й бригады.