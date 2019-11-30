Командующего ВМС Украины Воронченко наградили орденом Французской Республики

Сегодня, 30 ноября в городе Одесса Командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко наградили национальным орденом Французской Республики «За заслуги».

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС.

Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции «Commandant Birot». Орден в торжественной обстановке командующему национального флота вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

«Наше сотрудничество продолжается довольно давно и в частности о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствует стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между Военно-Морскими Силами Франции и Украины», - отметил посол Франции.

Сам же Воронченко отметил, что совместные учения – это возможность работать ВМС по стандартам Альянса.

«Каждый заход корабля – это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские Силы как можно быстрее получали совместимости со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач», - отметил адмирал Игорь Воронченко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский предложил адмиралу, командующему Военно-морскими силами Украины Игорю Воронченко разместить в Николаеве филиал командования ВМС.