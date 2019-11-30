Зеленский хочет встретиться со студентами, которые первыми вышли на Евромайдан: Они были теми романтиками, которые делают революцию

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которые в ноябре 2013 года вышли на Евромайдан и были избиты сотрудниками спецподразделения «Беркут».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«6 лет назад жестокое избиение студентов «Беркутом» всколыхнуло все общество. Их было немного. Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические очки или дивиденды, а только ради одного – счастливого будущего для своей страны, – написал Владимир Зеленский.

Он отметил, что эти студенты и «были теми романтиками, которые делают революцию, плодами которой потом, как известно, пользуются негодяи».

«Сегодня мы почти не вспоминаем имен непосредственных участников тех событий, которые фактически заставили Украину проснуться и стали отправной точкой больших преобразований. Где они сейчас? Остались в Украине? Получили после Революции Достоинства возможность управлять страной и воплощать изменения? На следующей неделе я очень хотел бы встретиться со студентами, которые были на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года», – резюмировал Глава государства.

Как известно, в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости состоялся силовой разгон спецподразделением «Беркут» студентов, которые протестовали против решения правительства остановить подготовку к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Тогда на Майдане находились около 400 студентов. Около 04:00 утра на главную площадь Киева начали завозить на грузовых автомобилях элементы новогодней елки, которую строили возле места протеста. Под предлогом обеспечения беспрепятственного проезда грузового транспорта сотрудники милиции совершили силовой разгон протестующих. Десятки людей были жестоко избиты, среди них многие студенты (немало из них приехали из других областей Украины). На видеозаписях, обнародованных в интернете, было видно, как бойцы «Беркута» вытесняли людей из-под монумента Незалежности, избивая их палками и ногами.

В итоге на следующий день в знак протеста против разгона студентов на Михайловскую площадь вышли тысячи недовольных киевлян. Разгон студентов стал отправной точкой в акциях протеста, которые продолжались до февраля 2014 года, пока тогдашний Виктор Янукович не покинул Украину, а обязанности главы государства были возложены на Александра Турчинова, который на тот момент был председателем Верховной Рады.

Позже Янукович заявил, что за разгоном стоял руководитель Администрации президента Сергей Левочкин. Сам же Левочкин заявил, что не имеет к этому отношения и указал на тогдашнего главу МВД Виталия Захарченко.