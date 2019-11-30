Новый глава Укравтодора назвал Николаев «городом-островом», к которому сложно добраться из-за аварийных дорог

Алексей Кубраков Новоназначенный глава государственного агентства автомобильных дорог Украины Алексей Кубраков заявил, что Николаев входит в список так называемых «городов-островов», к которым сложно добраться из-за плохих дорог.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на владу».

На вопрос о том, какие дороги будут ремонтироваться первостепенно, Кубраков перечислил города, к которым невозможно проехать из-за аварийных дорог. По его словам, общая протяженность таких направлений – около семи тысяч километров.

— Мы объединим в первую очередь, у нас есть так называемые города-острова, к которым нельзя добраться по нашим дорогам. Это, например, Николаев, есть Сумы, Кривой Рог, Черновцы. (…) В Украине около семи тысяч километров в аварийном состоянии. Мы рассчитываем, что приблизительно, при существующем финансировании, при дополнительных средствах, это около трех лет на ремонт всех основных дорог на всех магистралях, - сказал Кубраков.

Также он заверил, что после ремонта дорог в Николаевской области, на новых трассах появятся пункты весового контроля для того, чтоб обеспечить долговечность нового покрытия.

— На тех дорогах, которые запланированы – «Николаев-Кропивницкий», «Николаев-Кривой Рог», именно на этих дорогах после ремонта появятся пункты весового контроля, которые будут в автоматическом режиме взвешивать фуры. (…) Верховная Рада недавно приняла все законодательные изменения, которые позволят нам это делать и для того, чтоб защитить эти дороги в будущем году, там будут автоматические комплексы для взвешивания, - добавил глава Укравтодора.

Напомним, в следующем году планируют завершить капитальный ремонт трассы «Николаев-Кропивницкий» в пределах Николаевской области.