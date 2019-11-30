В Турции запустили 3,5 тысяч километров трубопровода, по которому газ из Азербайджана будет поступать в ЕС

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Трансанатолийский газопровод (TANAP) подключили к Трансадриатического трубопроводу (ТАР) в районе Ипсала турецкой провинции Эдирне.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Anadolu.

На торжественной церемонии подключения президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что проект TANAP - это прежде всего символ исторической дружбы между Турцией и Азербайджаном.

«Необходимо подчеркнуть, что TANAP - это региональный проект, направленный на укрепление мира в регионе. Сегодня мы становимся свидетелями исторического момента для наших стран и региона», - сказал Эрдоган.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 километров. Это участок энергетического коридора из Азербайджана в Европу общей протяженностью 3500 километров.

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Юлия Акимова

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русскийобщество