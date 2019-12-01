Facebook впервые пометил комментарием о дезинформации публикацию одного из пользователей

Корпорация Facebook Inc. в субботу, 30 ноября, впервые разместила под постом одного из пользователей уведомление о том, что в тексте содержится дезинформация.

Об этом сообщает DW.

Комментарий находится непосредственно под записью.

«По закону Facebook обязан сообщить, что, по данным правительства Сингапура, этот пост содержит ложную информацию», - говорится в уведомлении, которое могут видеть только пользователи сингапурского сегмента интернета.

Сообщается, что автор поста - Алекс Тан, он ведет в Facebook страницу антиправительственного издания States Times Review. Власти Сингапура 28 ноября постановили, что Тан должен внести изменения в свою запись от 23 ноября по поводу выборов в стране. В посте речь шла о "разоблачителе, сообщившем о христианских симпатиях кандидата от Партии народного действия и его аресте" по статье о фальсификации информации. Тан обвинил ее, в частности, в "возможных попытках превратить Сингапур в христианское государство".

Правительство потребовало от Тана исправить материал и сослалось на вступивший 2 октября в силу закон о борьбе с фальшивой информацией. Министр внутренних дел Касивисванатан Шанмугам сообщил, что постановление позволяет правительству контролировать распространяемые в интернете резонансные публикации, потенциально содержащие ложную информацию. Максимальный штраф по этой статье достигает 738 тысяч долларов, а тюремное заключение - 10 лет. В случае с Таном власти, однако, отмечали, что заключение ему не грозит.

Напомним, нормы закона о дезинформации, который сейчас готовят, будут действовать, пока часть Украины остается временно оккупированной.