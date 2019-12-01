Николаевская полиция разыскивает 11-летнего мальчика, который сбежал из психиатрической больницы и пропал

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 999 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(599)   

В Николаеве полицейские разыскивают 11-летнего мальчика, который ушел из больницы и не вернулся.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Центральный отдел полиции устанавливает местонахождение Ефименко Владимира 2008 года рождения, который 30 ноября около 10:15 покинул территорию психиатрической больницы, расположенной на территории  Николаева, и до настоящего времени местонахождение его неизвестно.

Возможно, находится по месту жительства в Новоодесском районе в селе Бугское.

Приметы: рост 158 см, вес около 50 кг.

Был одет в: светлую спортивную кофту с капюшоном, спортивные штаны темно-синего цвета, мокасины в сеточку.

Особые приметы: имеет недостатки речи.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемого, или предоставить полезную информацию, сообщать в Центральный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Декабристов, 8, или по телефонам (0512) 53-12-71, 102.

Напомним, что полиция разыскивает жительницу Николаевщины, пропавшую без вести в июне.

Виолетта Чех

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийобщество