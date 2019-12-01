Жительнице Николаевщины, у которой обнаружили опухоль, необходима срочная финансовая помощь на лечение

Жительница Николаевской области Валентина Кузнец, которой медики диагностировали опухоль, срочно нуждается в финансовой помощи для прохождения терапии.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Врачи выявили у 54-летней Валентины опухоль в голове – сперва ей прописали медикаментозное лечение, но болезнь начала прогрессировать и буквально в течение недели состояние ухудшилось. Ее родные рассказывают, что женщине стало трудно ходить, практически пропала возможность разговаривать.

«Было предложено два варианта лечения - операция в Николаеве (врачи предупредили, что с вероятностью 95% после нее наступит инвалидность) и лучевая терапия, которую можно пройти в Крыму в онкологическом клиническом диспансере - без хирургического вмешательства. Обследование проходили в Николаеве, ориентировочная стоимость лечения около 200 тысяч гривен. На текущий момент получилось собрать сумму в размере 110 тысяч гривен. Лечение нужно срочно, на счету каждый день. Будем благодарны любой помощи», – говорится в сообщении.

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