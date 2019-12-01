В Украине стартовала пробная перепись населения, — Госстат

1 декабря в части Оболонского района Киева и в Писковской ОТО (Объединенная территориальная община) Бородянского района Киевской области стартовала пробная перепись населения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы статистики Украины.

Так, по данным Госстата, пробная перепись населения это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения 2020 года.

Опросы в онлайн-режиме стартовали в ночь с 30 ноября на 1 декабря и продлятся 10 дней.

С 14 по 23 декабря запланирован второй этап переписи. Жители этих районов должны предоставить ответы писарю, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Напомним, ранее Госстат сообщал, что численность населения Украины за год уменьшилась на 233 тысячи человек