В Первомайске пьяный предприниматель помочился на служебное авто полицейских, когда его попросили пройти освидетельствование

Скриншот видео В Первомайске полицейские остановили «Toyota», в котором находились люди с признаками алкогольного опьянения, один из которых помочился на полицейский служебный автомобиль «Skoda».

Об этом свидетельствует видео, которое на своей странице в Facebook опубликовала Полина Комолова.

Инцидент произошел еще 25 ноября. На видео можно заметить разговор сотрудников полиции, которые, судя по всему, остановили автомобиль, за рулем которого находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения. В салоне автомобиля находились его товарищи – тоже нетрезвые. Все мужчины агрессивно себя вели в отношении полицейских, позволяя себе нецензурную брань в их сторону. Один из них, как прокомментировал автор видео во время съемки, помочился на служебную «Skoda», а на претензию полицейских с ухмылкой отвечал, что он этого не делал.

На видео также упоминаются имя и фамилия обоих мужчин. Один из них – Дмитрий Ткачук. Стоит отметить, что в Первомайске зарегистрировано физическое лицо-предприниматель с такими же данными.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области «Преступности.НЕТ» сообщили, что в отношении водителя транспортного средства был составлен административный протокол по статье 130 за вождение в нетрезвом состоянии. Относительно мужчины, который испражнился на служебный автомобиль, составили админпротокол по статье 173 («Мелкое хулиганство») Кодекса Украины об административных правонарушениях. При этом, что касается последнего, то на данный момент правоохранители решают вопрос о возможно дополнительной квалификации данного инцидента.

Напомним, как в Николаеве ранее судимый мужчина возил с собой бутылку с мочой, а после остановки патрульными из-за подозрения в вождении авто в состоянии наркотического опьянения, пытался сдать ее содержимое на экспертизу в больнице.