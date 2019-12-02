В Израиле выставили на аукцион письмо Эйнштейна о «теории всего»

На аукцион, который пройдет в Иерусалиме, выставлено написанное в июне 1950 года письмо Альберта Эйнштейна, адресованное его помощнику Эрнсту Габору Штраусу.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Послание написано Нобелевским лауреатом на немецком языке. Оно касается попытки Эйнштейна создать так называемую теорию всего - гипотетическую объединенную физико-математическую теорию, описывающую все известные фундаментальные взаимодействия.

В письме Эйнштейн разъясняет Штраусу доказательства и интерпретации некоторых уравнений и математических методов.

Стартовая цена послания составляет 20 000 долларов.

«Теорией всего» Эйнштейн увлекался в последние 30 лет своей жизни. Сформулировать ее гениальному ученому не удалось, однако его работа в этом направлении оказала влияние на квантовую физику.

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