«За всех будете отгребать! Особенно за Марченко»: Угрожавшая Зеленскому военнослужащая, призвала в день ее допроса прийти под ГБР в балаклавах

Военнослужащая Вооруженных Сил Украины Маруся Зверобой, которая вместе с нардепом от партии Петра Порошенко высказывала на видео варианты смерти Президента Украины Владимира Зеленского, заявила, что ее вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что допрос назначен на понедельник, 2 декабря. При этом она призвала своих сторонников прийти под ГБР и по возможности иметь с собой балаклавы.

«Балаклава на лице это признак неуважения к своим согражданам. Вы, доблестные служаки, надеюсь хоть воевавшие ???? приходите ко мне в балаклавах??? Разве я вам враг? А? СБУ ??? Мы с вами на фронте всем делились, а вы пришли как наемники. Не уважаю ГБР. Буду в Балаклаве и всех приглашаю. Пошли вы в задницу. Хотите шоу, будет шоу! За всех будете отгребать, особенно за Марченко (речь идет о николаевском генерале Дмитрие Марченко, которого арестовали по подозрению в закупке некачественных бронежилетов для армии, - ПН)!» - написала она.

Как известно, Сотрудники Центрального аппарата Государственного бюро расследований органов 28 ноября пришли с обыском к военнослужащей ВСУ Марусе Зверобой, которая ранее с народным депутатом от Европейской Солидарности обсуждала варианты смерти Президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что народный депутат от фракции «Европейская солидарность» София Федина вместе с военнослужащей ВСУ обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского после его визита к добровольцам в Золотом.

Отметим, в «Слуге народа» потребовали расследовать высказывания нардепа от партии Порошенко в адрес Зеленского.

Позже нардеп от партии Порошенко объяснилась за видео о вариантах гибели Зеленского.

В ноябре текущегоо года стало известно, что в отношении нардепа от фракции «Евросолидарность» Софии Федины и военнслужащей ВСУ Маруси Зверобой открыли уголовное дело после видео, на котором они обсуждали варианты смерти Президента Владимира Зеленского.