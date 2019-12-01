Полиция разыскивает 16-летнюю жительницу Николаева, которая ушла на учебу и пропала

В Николаеве полицейские разыскивают 16-летнюю девочку, которая ушла на учебу и пропала.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

Корабельный отдел полиции ГУНП в Николаевской области устанавливает местонахождение Лилианы Леонтьевой 2003 года рождения, которая 30 ноября около 7:15 ушла из дома расположенного по проспекту Богоявленском на учебу и до настоящего времени местонахождение ее неизвестно.

Приметы: возраст 16 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, прямые, длинные.

Была одета в: куртку синего цвета, шапку и шарф серого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки зимние черного цвета. При себе имеет рюкзак голубого цвета.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение разыскиваемой, или предоставить полезную информацию, сообщать в Корабельный отдел полиции по адресу: г. Николаев, ул. Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.

Напомним, что николаевская полиция разыскивает 11-летнего мальчика, который сбежал из психиатрической больницы и пропал.