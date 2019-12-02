В Николаеве ГАСК оштрафовал владельца квартиры, который незаконно возвел к ней пристройку

В Николаеве владелец квартиры в доме по улице Чкалова, 207 без разрешительных документов возвел пристройку к квартире. За это ему выписали штраф.

Об этом сообщается на странице управления ГАСК в Facebook.

Так, управление ГАСК осуществило внеплановую проверку соблюдения субъектом градостроительства требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, строительных норм, стандартов и правил на объекте: «Реконструкция квартиры №10 по улице Чкалова, 207».

В ходе проверки должностному лицу управления государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского городского совета, владелец квартиры предоставил технический паспорт и выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности на недостроенное помещение неопределенного назначения в отношении которого проводилась проверка. Отмечается, что случаи выдачи технического паспорта и регистрации права собственности еще даже недостроенных объектов являются неоднократными и существенно осложняют работу управления.

В ходе проверки установлено, что владелец осуществляет реконструкцию квартиры №10 с пристройкой, со стороны улицы Чкалова, размерами в плане 4,95х4,65м - без соответствующих документов, дающих право выполнять такие работы, что является нарушением пункта 1 части 1 статьи 34 ЗУ N 3038-VI «О регулировании градостроительной деятельности», пункта 13 ПКМУ № 466 от 13.04.2011г «Порядок выполнения подготовительных и строительных работ». На момент проверки выполнены работы по установке фундамента, кладки стен из газобетона и обустройство кровли.

По результатам проверки Управлением государственного архитектурно строительного контроля составлен акт, направлены предписания о приостановлении исполнения строительных работ и устранения нарушений требований градостроительного законодательства, а именно разработать и утвердить проектную документацию на основании которой оформить документ, предоставляющий право на выполнение строительных работ по улице Чкалова, 207, квартира 10 и подать соответствующему органу государственного архитектурно-строительного контроля.

За выполнение строительных работ с нарушением требований законодательства в сфере градостроительной деятельности владельца квартиры привлекли к ответственности в виде штрафа.

Напомним, как ГАСК Николаева оштрафовал собственника подвала, который незаконно сделал в него отдельный вход, расширив оконный проем.