Президент Зеленский присвоил звания заслуженных пяти николаевцам, в том числе первому зампрокурора области

Президент Владимир Зеленский наградил орденом «3а заслуги» II степени и присвоил почётные звания ряду жителей Николаевской области.

Соответствующий указ размещен на сайте Президента.

Награждение прошло по случаю 28-й годовщины подтверждения всеукраинским референдумом Акта провозглашения независимости Украины.

Орденом «3а заслуги» II степени наградили Чижевского Георгия Дмитриевича - пенсионера, члена общественной организации «Клуб ветеранов плавания и спорта «Гаврилыч Мастерс».

Почётное звание «Заслуженный учитель Украины» присвоили Поспелову Алексею Владимировичу - директору Богдановского общеобразовательной школы I-III ступеней Прибужского сельсовета Доманевского района.

Звание «Заслуженный деятель искусств Украины» получил Сопильняк Николай Николаевич - директор Николаевского колледжа дизайна Киевского университета культуры и искусств

Директору Николаевской общеобразовательной школы I-III ступеней № 17 имени Саражана В.Г. Николаевского городского совета Панченко Алевтине Геннадиевне присвоили звание «Заслуженный работник образования Украины».

Почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» присвоили Маляренко Олегу Юрьевичу - голове фермерского хозяйства «Основа».

А звание «Заслуженный юрист Украины» получил Белоус Александр Вячеславович - первый заместитель прокурора Николаевской области.

Напомним, что ранее высший совет правосудия подал Президенту представление о переназначении четверых судей в Николаеве и области.