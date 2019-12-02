«Николаевоблтеплоэнерго» просит горожан погасить долги за отопление – задолженность составляет 71 миллион гривен

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в очередной раз напоминает о необходимости срочного погашения задолженности за услуги теплоснабжения.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

Долг населения перед предприятием на 2 декабря составляет 71 миллион 162 тысячи 342 гривны.

Перечень абонентов Заводского района, которые имеют наибольшую задолженность за услуги теплоснабжения:

- ул. Лазурная, 10 / Б, кв. 39 - 63 428,65 грн.;

- ул. Бугский бульвар, 9, кв. 13 - 55 308,26 грн.;

- ул. Бугский бульвар, 5, кв. 18 - 51 978,81 грн.;

- ул. Крылова, 40, кв. 68 - 51 047,71 грн.;

- ул. Никольская, 8/5, кв. 79 - 45 567,20 грн.

- ул. Террасная, 1, кв. 3 - 45 021,17 грн.;

- ул. Пограничная, 150/7, кв. 6 - 41 227,62 грн.;

- ул. Пограничная, 150/1, кв. 13 - 39 630,00 грн.;

- ул. Крылова, 12/4, кв. 37 - 39 093,18 грн.;

- ул. Лазурная, 4 / Б, кв. 8 - 38 644,30 грн.;

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Как известно, в сентябре на объектах коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» начали отключать электричество, что ставило под угрозу начало отопительного сезона из-за невозможности подготовить котельные. В свою очередь, профсоюз «Николаевоблтеплоэнерго» обратился к горсовету с просьбой оплатить долги. Члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета согласовали выделение КП «Николаевоблтеплоэнерго» не менее 15 до 20 миллионов гривен на погашение задолженности за оплату электроэнергии и выплату заработных плат. 5 сентября 2019 года исполком горсовета увеличил уставный фонд облтеплоэнерго на ₴1,2 миллиона, однако на сессии до этого вопроса не дошло.

В то же время, утром 9 сентября, КП «Николаевоблэнерго» уведомило ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» о намерении отключить 80 объектов предприятия из-за неуплаты долга по электроснабжению. В итоге, 11 сентября, депутаты Николаевского городского совета согласовали выделение 10 миллионов гривен ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов за электричество. Однако, спустя некоторое время в «Николаевоблтеплоэнерго» отметили, что из-за сложного состояния они снова вынуждены обращаться за помощью к местной власти.

При этом «Николаевоблтеплоэнерго» при сложном финансовом положении продолжает работы по модернизации тепловых сетей.

В то же время сотрудники ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» заявили о намерении устраивать забастовки и пикеты даже в том случае, если городской совет согласует лишь половину необходимой стоимости на погашение долгов по зарплатам и за электроэнергию. При этом мэр Александр Сенкевич пообещал созвать на 8 октября сессию для решения этих вопросов, но заседание так и не состоялось. При этом, члены комиссии по вопросам бюджета проголосовали за рекомендацию Департаменту финансов найти 32 миллиона на погашение долгов «Николаевоблтеплоэнерго».

21 октября депутаты Николаевского горсовета выделили облтеплоэнерго ₴19,8 миллионов на погашение долгов.

В частности, КП «Николаевоблтеплоэнерго» до 15 декабря должен выплатить Мировому банку 10 миллионов гривен по кредиту.

В частности, «Николаевоблтеплоэнерго» просит депутатов горсовета выделить еще ₴16 миллионов на погашение долгов.