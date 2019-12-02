«Хватит кормить Москву»: Поляки выпустили компьютерную игру об отделении Сибири от РФ

Польская студия CI Games выпустила stealth-шутер Sniper Ghost Warrior Contracts, события которого происходят на территории отделенной от Российской Федерации Сибири.

Об этом пишет ITC.

По сюжету игры, в недалеком будущем Российская Федерация распалась на несколько субъектов международного права. Под лозунгом «Хватить кормить Москву» Сибирь отделилась от России.

«Вот только построить демократию у сибиряков традиционно не получилось, вместо этого, как всегда, вышел олигархически-бандитский паханат, который позаимствовал у соседей все вредные привычки. Сибирское правительство стало давить недовольных, воевать с соседями (первой под раздачу попала Монголия), и угрожать США, Китаю и тому, что осталось от России. Понятное дело, такое поведение не понравится никому, и некое, скрывающее свою принадлежность, агентство разместило ряд контрактов на устранение первых лиц Сибири», - пишет издание.

Игрок, в качестве безымянного снайпера с армейским прошлым, откликается на этот контракт и должен проредить верхушку сибирского «истеблишмента», состоящего из бандитов, бывших агентов КГБ, безумных ученых и нечистых на руку политиков.

Как известно, 30 ноября на сайте Госдумы РФ опубликовали заявление Володина, где тот пригрозил Украине, что в случае сохранения «национализма и притеснений малых народов» из состава страны выйдет ряд областей.

В Кабмине ответили спикеру российской Думы о сепаратизме в регионах: «Готовы принять в состав Украины пару областей РФ».