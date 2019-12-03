Патрульные дали рекомендации водителям на случай непогоды и гололеда: «Откажитесь от рискованных маневров»

Патрульная полиция Украины дала рекомендации водителям, какие меры безопасности предпринять в непогоду.

Об этом сообщается на странице патрульных в Facebook.

Согласно прогнозам, в ближайшие дни в некоторых областях Украины ожидается плохая погода, снег может выпасть и на Николаевщине.

Патрульные призывают, по возможности, воздержаться от поездок на автомобиле на дальние расстояния, внимательно следить за прогнозами погоды, а также учитывать дорожные условия.

«Призываем всех водителей во время осложнения погодных условий быть очень внимательными и осторожными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения: - придерживаться безопасного скоростного режима движения и дистанции; - отказаться от рискованных маневров; - снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений; - увеличить дистанцию ​​между автомобилями;

- во время сильной непогоды включать противотуманные фонари; - при остановке обязательно включать аварийную световую сигнализацию; - пользоваться средствами пассивной безопасности, как для взрослых, так и для детей; - с особой осторожностью двигаться по мостам, эстакадам, а также на подъемах и спусках», - сообщили патрульные.

Если водитель попал в затруднительное положение из-за непогоды, то следует позвонить по телефону 102 или в Укравтодор по номеру +380 (44) 287 11 40. Также можно осторожно двигаться к ближайшему объекту дорожного сервиса или площадке для отдыха, чтобы переждать непогоду.