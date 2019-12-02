В Николаеве владелец подвала, которого ранее уже оштрафовал ГАСК, снова сделал подкоп возле мебельного магазина

В понедельник, 2 декабря, рабочие владельца подвального помещения в центре Николаева на улице Спасской 46, в очередной раз совершили подкоп, чтобы проделать вход к помещению со стороны улицы.

Об этом изданию «Преступности.НЕТ» сообщил владелец мебельного магазина «Merx» Валерий Шепель, предоставив фото и видео-материалы.

Ранее сообщалось, что 23 октября, в центре Николаева на улице Спасской 46, произошел конфликт между владельцем мебельного магазина «Merx» и собственником подвального помещения под магазином, рабочие которого проделали еще один вход к нему со стороны улицы, вырезав часть тротуара. Позже управление государственного архитектурно-строительного контроля Николаевского горсовета оштрафовало владельца помещения, который проводил строительные работы с нарушениями.

По словам директора магазина Валерия Шепеля очередной подкоп строители совершили около 8:40, что попало на камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде магазина. Как и в предыдущий раз, на место инцидента директор магазина вызвал сотрудников полиции, которые все зафиксировали. На данный момент работы прекратились.

На уточняющий вопрос, предоставил ли владелец подвала документы, которые бы разрешали проведение работ, которые просил разработать ГАСК, а именно проектную документацию на основании которой можно оформить документ, предоставляющий право на выполнение строительных работ, Валерий Шепель сообщил, что документы никто не предоставил.

Стоит отметить, что в предыдущий раз участок заасфальтировал директор мебельного магазина за свой счет.