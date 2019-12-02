Посольство США подарило Нацполиции Украины 88 спецавтомобилей

Соединенные штаты Америки подарили Национальной полиции Украины 88 автомобилей.

Об этом говорится на странице посольства США в Facebook.

- Это самое новое мероприятие в длинной серии шагов сотрудничества, господин Председатель (имеется в виду глава Нацполиции Украины Игорь Клименко - ПН), над которыми мы работаем с полицией Украины вместе с США, - заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

- Вы были на передовой реформы Национальной полиции Украины, включая ряд программ, включая национальную патрульную полицию. Мне было очень приятно посетить один из проектов территориальных общин по вопросам полицейской деятельности. Это был очень впечатляющий проект, - сказал он.

Он отметил, что транспортные средства будут предоставлены ​​полицейским в территориальных общинах, и вручил документы на передачу автомобилей.

Судя по фото, большинство переданных автомобилей - «Renault Duster».

Напомним, что ранее Аваков заявил, что в течение трех лет пограничники получат 20 патрульных катеров – часть из них могут построить в Николаеве.