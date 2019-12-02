В Николаеве провели в последний путь Почетного гражданина Виктора Белого

В Николаеве 2 декабря провели в последний путь Почетного гражданина Николаева, первого председателя администрации Корабельного района, почетного председателя совета ветеранов Корабельного района Виктора Белого.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Виктору Белому было 89 лет. После 9-летнего руководства администрацией во времена её становления Виктор Белый руководил социальной сферой в Николаевской области, а впоследствии пенсионным фондом в Корабельном районе. После выхода на пенсию Виктор Белый принимал активное участие в ветеранском движении.