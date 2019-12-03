Николаевцы сняли социальный ролик о проблемах экологии на фоне крушения танкера «Делфи»

Николаевские видеографы из компании «42motions» сняли небольшой социальный ролик о проблемах с экологией.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

В начале ролика зритель может увидеть человека, неподвижно смотрящего на танкер «Делфи», который 22 ноября потерпел крушение во время шторма в Одессе. С высоты птичьего полета легко заметить, как вокруг него образовалось пятно с черной маслянистой жидкостью, так как во время крушения судно получило пробоину. Видео прерывается кадрами загрязненных мусором и отходами морей и океанов. В конце ролика появляется надпись «Who cares?» («Кого волнует?»).

Сами создатели ролика призывают менять мир, начиная с себя, и делиться этим видео, чтобы как можно больше людей задумались о проблеме.