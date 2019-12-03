Грандиозные призы и новогоднее настроение: конкурс ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО в Коблево открыт!

Сегодня, 2 декабря, глава благотворительного фонда “Развитие Коблево” Олег Боз объявил о старте ежегодного конкурса ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО, который был учреждён и впервые успешно прошёл в прошлом году.

Конкурс на ЛУЧШЕЕ УКРАШЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ к новогодним праздникам ОТКРЫТ!

Побороться за денежные призы могут:

владельцы частных домохозяйств сёл Коблевской объединенной территориальной громады,

жильцы многоквартирных домов, желающих украсить двор (при условии, что работу каждой семьи можно оценить отдельно).

Главное условие конкурса – украшение должно располагаться на видимой части двора, дабы радовать глаза окружающих.

Главные призёры конкурса «ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО» получат:

1 место – 15 000 гривен

2 место – 10 000 гривен

3 место – 5 000 гривен.

Волшебное Рождество творит чудеса, – в конкурсе БФ «Развитие Коблево» не бывает проигравших, ведь остальных участников ждут поощрительные сюрпризы, которые до момента награждения останутся тайной.

Главные победители конкурса ВОЛШЕБНОЕ РОЖДЕСТВО будут определены мнением специальной комиссии и голосование в социальной сети Facebook.

Олег Боз уверен, что 2020-ый год Коблевская ОТГ снова встретит новогодними огнями, а само участие в конкурсе подарит ощущение праздника и счастья всем жителям Громады.

Для того, чтобы заявить о своем участии в конкурсе вам необходимо написать на koblevo.news@gmail.com или позвонить по телефонам редакции koblevo.news:

093 975 5256, 095 255 1991.

Конкурс продлится до 29 декабря.

ЖДЕМ ВАШИХ РАБОТ!

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ и ВЫИГРЫВАЙТЕ!

С наступающим!

Фонд Боз О.К. желает добра и счастья каждому дому!