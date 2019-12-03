В Николаеве для решения проблем с перевозками в Корабельном районе, могут пустить пару автобусов МАЗ №91 по объездной дороге

Члены постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта рекомендовали управлению транспорта рассмотреть возможность запуска пары коммунальных автобусов МАЗ, которые курсируют по маршруту №91, по объездной дороге.

Об этом стало известно во вторник, 3 декабря, в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам транспорта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на заседание комиссии пришли жители Корабельного района с жалобой на маршрутные перевозки по объездной дороге, а именно что «маршруток» нет, они не соблюдают график движения и чаще всего им приходить добираться домой пешком или несколькими «машрутками».

Начальник управления транспорта Дмитрий Попов сообщил, что данные жалобы уже возникают не в первый раз, и ее пытались решить с компанией-перевозчиком по 76 маршруту, но в итоге, договор с ними разорвали. По его словам, по объездной дороге также курсирует маршрутное такси №17, однако подвижного состава не хватает, поэтому возникают проблемы, а 83 маршрут хоть и ходит, но очень редко: дважды утром и дважды вечером.

Член комиссии Сергей Исаков предложил решить этот вопрос с помощью курсирования нескольких зеленых автобусов по объездной дороге.

— Посмотрите вопрос маршрута с буквой «А»,«Г», «К» или еще какой-то, чтобы один из маршрутов №91 шел не прямо, а по объездной. Было бы у них расписание движения, -предложил депутат.

Данную идею поддержал начальник транспортного управления, который отметил, что можно пустить туда 1-2 автобуса. В итоге, данную рекомендацию согласовали члены комиссии.

Напомним, что исполком николаевского горсовета разорвал договора с некоторыми перевозчиками, в том числе и маршрут № 76.