Международное исследование показало, что уровень образования украинских школьников немного ниже среднего

Украина впервые присоединилась к международному исследованию качества образования PISA. Как выяснилось, украинские школьники немного не дотянули до средних показателей.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

В международном сравнении украинские школьники оказались примерно в середине списка, который состоит из 79 участников. Оценивались читательская и математическая компетенции, а также знания в области естественных наук.

По показателю читательской компетенции – способности понимания и интерпретации текстов, с которыми школьники будут иметь дело в повседневной жизни – 15-летние ученики украинских школ набрали в среднем 466 баллов из 1000 возможных. При этом средний показатель для стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECP) составляет 487 баллов. Такое же количество баллов, как и Украина, получила Турция. Ближайшими соседями Украины в рейтинге по этому показателю оказались Израиль и Люксембург, которые набрали 470 баллов. Хуже всего ситуация у филиппинских школьников, которые в среднем набрали 340 баллов. А лучший показатель у китайских школьников – 555 баллов. Правда, в случае КНР исследование проводилось не по всей стране, а только в четырех провинциях.

По показателю математической компетенции ученики украинских школ в среднем получили 453 балла при среднем показателе для стран ОЭСР в 489 баллов. Здесь ближайшими соседями Украины являются Турция (454 балла), а также Греция и Кипр (451 балл). Лидерами рейтинга по этому показателю стали школьники из четырех китайских провинций (591 балл), на последнем месте – дети из Доминиканской Республики (325 баллов).

В сфере естественных наук украинские школьники получили 469 баллов, в то время как средний показатель для стран ОЭСР составляет 489 баллов. Подобные результаты были получены также Беларусью (471 балл) и Турцией (468 баллов). Ученики школ в четырех китайских провинциях лидируют с показателем в 590 баллов, а учащиеся из Доминиканской Республики в среднем получили только 336 баллов.

Исследование PISA проводится каждые три года. Сейчас в нем приняли участие 600 тысяч 15-летних школьников, которые на время проведения опроса учились минимум в седьмом классе. Впервые исследование было проведено в 2000 году. Украина, которая не является членом организации, на этот раз впервые присоединилась к исследованию.

Министр образования Украины Анна Новосад заявила 11 ноября, что результаты исследования PISA станут для украинской власти «отправной точкой», с помощью которой в дальнейшем можно будет измерять успехи в сфере образования.

Напомним, ранее премьер Гончарук заявил, что на зарплату украинских учителей будет влиять количество учеников в школе.