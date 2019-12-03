Баканов запретил сотрудникам СБУ праздновать новогодние корпоративы в публичных местах: «Мера против дискредитации»

Иван Баканов Руководству органов и подразделений СБУ запретили проводить с декабря до 14 января коллективные празднования Нового года и Рождества вне места постоянной дислокации.

Об этом говорится в распоряжении главы СБУ Ивана Баканова, которое опубликовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

Ввели запрет из-за рисков распространения провокационной информации про сотрудников СБУ, с целью недопущения дискредитации СБУ, а также для обеспечения безопасности сотрудников ведомства.

К виновным в нарушении указания Баканова будут применять «меры управленческого и дисциплинарного влияния». Контроль оставили за управлением внутренней безопасности, которое будет докладывать о нарушениях заместителям главы СБУ.

По словам Бутусова, с этим документом под роспись ознакомлены все сотрудники структурных подразделений СБУ по всей Украине.

Напомним, что в 2013 году в СБУ проводились массовые проверки после поимки майора-педофила. Тогда руководство спецслужбы потребовало от сотрудников сдать служебные удостоверения и не носить их с собой.

Ранее сообщалось, что николаевские прокуроры были недовольны, что их обязали дежурить в выходной - в день выборов.