Писателю Милану Кундере вернули гражданство Чехии – 40 лет назад его отобрал коммунистический режим

Писатель Милан Кундера вновь получил чешское гражданство, которого он был лишен во времена коммунистического режима в Чехословакии.

Об этом сообщает «ВВС».

90-летний Кундера и его супруга Вера получили документы о предоставлении гражданства из рук посла 28 ноября в своей квартире в Париже.

- Они очень обрадовались. Они понимают, что это не переломный момент в жизни, но они однозначно ощутили в этом символизм, который очень важен для них, - сказал посол Чехии во Франции Петр Друлак.

В конце прошлого года Кундера провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который сообщил ему о скором возвращении чешского гражданства. Сам писатель комментариев по поводу получения документа не давал. В последние годы Кундера ведет затворнический образ жизни и практически не общается с прессой.

Кундера родился в 1929 году в Брно, учился на философском факультете Карлова университета в Праге. В 1950-х годах начал публиковать эссе, стихи и переводы. В 1967 году вышел его первый роман «Шутка».

В молодости Кундера состоял в компартии Чехословакии, однако в 1968 году он осудил ввод советских войск в страну и призвал реформировать ее политический строй, за что был исключен из партии, ему запретили преподавательскую деятельность.

В 1975 году Кундера уехал во Францию преподавать в университете Ренна. Там он написал «Книгу смеха и забвения», после выхода которой в 1979 году был лишен гражданства Чехословакии и через два года получил французское гражданство. Во Франции Кундера написал и свой самый известный роман «Невыносимая легкость бытия». Действия романа разворачиваются в 1968 году в оккупированной советскими войсками Праге. После бархатной революции и мирного распада Чехословакии Кундера изредка посещал свою родину инкогнито.

Напомним, что ранее писатели братья Капрановы презентовали николаевцам исторический роман.